"Укргазбанк" выдал первый кредит на портфельной основе

Государственный "Укргазбанк" выдал первый в Украине кредит, который обеспечен портфельной гарантией от государства - кредит в размере 1,5 млн грн сроком на 2 года получил предприниматель из Черновицкой области для расширения своего производства.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Заемщик - предприниматель из Черновицкой области, уже более 10 лет занимается производством и продажей деревянных деталей для мебели из бука, более 90% его продукции экспортируется.

Предприятие получило кредит в размере 1,5 млн грн сроком на 2 года для расширения своего производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что портфельная гарантия - новый инструмент, который частично решает вопрос о недостаточности обеспечения по кредитам, которые предоставляются субъектам хозяйствования - резидентам Украины.

"Таким образом государство будет гарантировать до 70% по каждому отдельному кредиту, который предприятие получает в банке", - пояснили в банке.

Такую гарантию может получить ФЛП или юрлицо, зарегистрированное на территории Украины, основатели и конечные бенефициары которого являются резидентами.

При этом, физическое лицо - предприниматель или юридическое лицо должно быть субъектом микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства, которое ведет свою хозяйственную деятельность более 12 месяцев.

Напомним:

Приватбанк открыл кредитование предпринимателей и МСБ по программе государственных гарантий.

3 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе и финансово-кредитных механизмах обеспечения граждан жильем.

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 млрд грн. Из них львиная доля достанется "Укратодору".

"МСБ готовы гарантировать около 5 млрд грн, учитывая определенные ограничения. Будет выборка или нет - надо смотреть. Это новый инструмент, мы запускаем его фактически "с колес" за два месяца от идеи до реализации", - сказал в интервью "РБК Украина "министр финансов Сергей Марченко.

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Экономическая правда