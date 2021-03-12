Кредиты по портфельным госгарантиями будут выдавать 11 банков

В программе правительства по государственным гарантиям под кредиты для микро- и малого бизнеса приняли участие 11 банков: из госбюджета 2020 года выделили почти 4 млрд грн, а портфель таких кредитов может достичь 7,8 млрд грн.

Об этом говорится в статье издания "Украинский капитал".

Отмечается, что средства на государственные гарантии распределились между банками, которые прошли отбор на участие в программе.

"Общая сумма государственных гарантий фактически распределена между 11 банками в объеме 3,9 млрд грн.

Таким образом, в период максимального использования банками государственных гарантий по программе, кредитный портфель, частично покрытый такой гарантией, может составлять до 7,8 млрд грн по программе 2020 года", - заявили в Укрэксимбанке на запрос издания.

Сумма выделенного гарантированного займа: Ощадбанк - 1 млрд грн, "Укрэксимбанк" - 800 млн грн, "Укргазбанк" - 500 млн грн, ПриватБанк - 400 млн грн, ТАСкомбанк - 280 млн грн, банк "Восток" - 250 млн грн, "ОТП банк" - 250 млн грн, "Пиреус банк МКБ" - 150 млн грн, "Львов" - 105 млн грн, "Банк Альянс" - 100 млн грн,"Кредитвест банк" - 95 млн грн, всего - 3,93 млрд грн.

"Предельный объем госгарантий для банков устанавливало правительство, в списке которого также присутствовали банк "Пивденный" и "Международный Инвестиционный Банк". Они не подписали контракты и выпали из списка Казначейства 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним:

Государственный "Укргазбанк" выдал первый в Украине кредит, который обеспечен портфельной гарантией от государства - кредит в размере 1,5 млн грн сроком на 2 года получил предприниматель из Черновицкой области для расширения своего производства.

Приватбанк открыл кредитование предпринимателей и МСБ по программе государственных гарантий.

3 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе и финансово-кредитных механизмах обеспечения граждан жильем.

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 млрд грн. Из них львиная доля достанется "Укравтодору".

"МСБ готовы гарантировать около 5 млрд грн, учитывая определенные ограничения. Будет выборка или нет - надо смотреть. Это новый инструмент, мы запускаем его фактически "с колес" за два месяца от идеи до реализации", - сказал в интервью "РБК Украина "министр финансов Сергей Марченко.

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