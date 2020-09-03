5 миллиардов на кредиты: Рада одобрила законопроект о госгарантиях

Верховная Рада поддержала законопроект №3659-д о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это совместные наработки Кабмина и профильного парламентского комитета, которые позволят представителям малого и среднего бизнеса получать кредитный ресурс под государственные гарантии. Общий объем программы составит до 5 млрд грн", - подчеркнул глава правительства.

Кредиты будут предоставляться микро-, малым и средним предпринимателям в объеме до 5 млрд грн. Государство будет гарантировать перед банком 80% сумму такого займа.

Шмыгаль считает, что это позволит значительно удешевить и сделать доступным кредитный ресурс для украинского бизнеса.

В то же время гарантии на уровне 80% способствовать тому, что банки будут выдавать средства только качественным заемщикам, имеющим бизнес-план и видение развития собственного дела.

Напомним:

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

Предполагается, что государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в пределах 3% от плановых доходов общего фонда госбюджета или около 30 млрд грн. Из них львиная доля достанется "Укратодору".

"МСБ готовы гарантировать около 5 млрд грн, учитывая определенные ограничения. Будет выборка или нет - надо смотреть. Это новый инструмент, мы запускаем его фактически "с колес" за два месяца от идеи до реализации", - сказал в интервью "РБК Украина "министр финансов Сергей Марченко.

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Экономическая правда