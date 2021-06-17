Большая палата Верховного Суда назначила рассмотрение дела Суркисов на конец июня

Большая палата Верховного Суда назначила на 29 июня рассмотрение дела, в рамках которой братья Суркисы хотят взыскать более 350 млн долларов (10 млрд грн) из государственного Приватбанка.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ суда на запрос.

"Заседание по делу 757/7499/17 (относительно обжалования решения суда с 2017 года в отношении обязательства банка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов - ред.) назначено на 29 июня в порядке письменного производства", - сообщили в суде.

Напоминаем:

Дело, в рамках которого братья Суркисы хотят взыскать более 350 млн долларов (10 млрд грн) с государственного ПриватБанка передали в Большую Палату Верховного Суда, в отводе судьи банку отказали.

Приватбанк требовал отвода судьи Верховного Суда Сергея Погребного по делу об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркис.

Верховный Суд 8 сентября 2020 года открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство Приватбанка, остановив исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года до окончания кассационного производства по делу.

Таким образом ВС остановил взыскание 350 млн долларов с Приватбанка в пользу Суркисов (около 10 млрд грн).

Апелляционный суд города Киева постановлением от 20 апреля 2017 года апелляционную жалобу ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" оставил без удовлетворения, постановление районного суда - без изменений.

Братья Суркисы подали позывы к ПриватБанку через ряд оффшорных компаний: Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlin Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.