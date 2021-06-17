"Нафтогаз" повысил месячный тариф, условия годового не поменялись

Газопоставляющая компания "Нафтогаз" по плану "Месячный" установила тариф для населения в июне на уровне 11,94 гривны за кубометр, однако по умолчанию все клиенты остаются на "Годовом" тарифе в 7,96 грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Нафтогаз".

"Подчеркиваем, подключение к тарифному плану "Месячный" происходит только по желанию клиента. По умолчанию все клиенты ГК "Нафтогаз Украины" обслуживаются по годовому тарифным планом "Фиксированный", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Целью годового продукта было защитить клиентов от ценовых колебаний на рынке, потому они продолжат платить за газ 7,96 грн / кубометр.

Как добавили в компании, "у клиентов газоснабжающей компании, которые подключили тарифный план "Годовой" в прошлом году, условия не меняются, как и цена на газ, которая зафиксирована условиями заключенного договора и сроком до его завершения".

Месячный тариф обусловлен ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет, и по состоянию на начало июня продолжали расти.

Украина интегрирована в европейский газовый рынок с 2015 года и импортирует 30% от общих объемов потребления. Следовательно, цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских торговых площадках.

В среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро / МВт-ч, что несколько выше 270 долларов за тысячу кубометров. Это обусловлено колебаниями цен на энергорынке из-за того, что РФ искусственно ограничивает поставки газа с целью создания давления для завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Также на рост цен влияет конъюнктура глобальных рынков, в частности, высокие цены на сжиженный природный газ в азиатском регионе.

Напоминаем:

Большинство поставщиков газа не стали снижать годовую цену ресурса для населения, установленную с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года, некоторые - повысили месячный тариф.

"Нафтогаз" после введения годового тарифа на газ для наслення работает над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. Он составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

25 апреля поставщики газа опубликовали свои годовые тарифы на газ.

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Экономическая правда