Шмыгаль о ценах на газ: "Нафтогаз" работает над трехлетним продуктом
"Нафтогаз" после введения годового тарифа на газ для наслення работает над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Раде, отвечая на вопросы нардепов.
"В Украине полноценно заработал рынок природного газа, то есть цена регулируется рынком, а не коррупционными чиновниками или схемами. Вопрос стоит в том, как эффективно формировать рыночную цену. Над этим работаем с "Нафтогазом", - сказал Шмыгаль.
"Как вы знаете, с 1 мая заработал годовой продукт, который установил цену "Нафтогаза" для населения на уровне менее 7,90 грн за куб. м.
Соответственно, дальше "Нафтогаз" работает над продуктами, как вы и предложили, например, над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия, более фиксированную и понятную цену для населения. Но также есть на выбор и продукт на 1 месяц, и люди могут выбирать для себя различные варианты", - добавил он.
Напомним:
Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. Он составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
25 апреля поставщики газа опубликовали свои годовые тарифы на газ.
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Экономическая правда
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