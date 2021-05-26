Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня

Поставщики газа не снизили годовую цену ресурса для населения, установленную с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года, некоторые - повысили месячный тариф.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные мониторинга "Энергореформы".

Согласно мониторингу, годовое ценовое предложение газа, как и раньше, колеблется от 7,8 грн/куб. м до 13,5 грн/куб. м (с НДС).

Отмечается, что больше всего (на 1,39 грн/куб. м) повысило ценовое предложение июня ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" - с 10,5 грн/куб. м до 11,89 грн/куб. м.

В то же время ООО "Житомирская областная энергоснабжающая компания" повысило тариф на июнь до 11,77 грн/куб. м (в мае - 10,5 грн/куб. м), ООО "Волыньэлектросбыт" - до 8,89 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м), ООО "Закарпатэнерго" - до 8,88 грн/куб. м (7,98 грн/куб. м), ООО "Газпромпостач" - до 11,2 грн/куб. м (10,2 грн / куб. м), ООО "Хмельницькэнергосбыт" - до 11,5 грн/куб. м (9,6 грн/куб. м).

"Единственной компанией в списке поставщиков, которые попали в мониторинг, которая снизила цену газа на июнь, является мариупольский поставщик ООО "Маргаз" - его предложение на первый летний месяц составляет 8,75 грн/куб. м, в мае было 9 грн/куб. м.

В то же время некоторые компании сначала объявили годовой тариф в соответствии с требованиями регулятора 25 апреля, впоследствии откорректировали его в сторону уменьшения. Например, согласно информации на сайте ООО "ЭРУ людям" тариф с 1 мая составляет 8,1 грн/куб. м, хотя первоначально был заявлен на уровне 10,18 грн/куб. м", - говорится в сообщении.

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф для населения "фиксированный" в размере 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки),

"Крупнейший поставщик газа - компания "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа и почти 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт", установили единый тариф для населения "Твой газ Годовой" в размере 7,99 грн/куб. м (с НДС)", - добавляет издание.

Напомним:

"Нафтогаз" после введения годового тарифа на газ для наслення работает над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. Он составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

25 апреля поставщики газа опубликовали свои годовые тарифы на газ.

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