Курс валют на 17 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
17 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,15 - 27,17 гривни;
Евро - 32,44 - 32,47 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,00 - 27,20 гривни. Евро покупают по 32,34 гривни, продают по 32,75 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,03 - 27,19 гривни, евро - 32,55 - 32,73 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 17 июня на уровне 27,03 гривни.
16 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,03 гривни.
16 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.
Экономическая правда
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