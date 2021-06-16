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Доллар снова стоит больше 27 гривень

Среда, 16 июня 2021, 18:45
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 17 июня на уровне 27,03 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,77 грн (на 16 июня – 32,62 гривни).

Напоминаем:

16 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,03 гривни.

16 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.

Экономическая правда

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