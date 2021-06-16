Доллар снова стоит больше 27 гривень

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 17 июня на уровне 27,03 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,77 грн (на 16 июня – 32,62 гривни).

Напоминаем:

16 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,03 гривни.

16 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.

Экономическая правда