Курс валют на 16 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

16 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,03 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,01 - 27,03 гривни;

Евро - 32,77 - 32,79 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,87 - 27,08 гривни. Евро покупают по 32,50 гривни, продают по 32,85 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,91 - 26,98 гривни, евро - 32,61 - 33,73 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 16 июня на уровне 26,93 гривни.

15 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни.

Экономическая правда