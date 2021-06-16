Гривня на закрытии межбанка ослабла
16 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,08 - 27,10 гривни;
Евро - 32,83 - 32,85 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,93 - 27,11 гривни. Евро покупают по 32,56 гривни, продают по 32,86 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,99 - 27,08 гривни, евро - 32,67 - 32,79 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 16 июня на уровне 26,93 гривни.
16 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,01 - 27,03 гривни.
15 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,02 - 27,04 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua