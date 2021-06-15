Гривня ослабла на закритті міжбанку
15 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,02 - 27,04 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,02 - 27,04 гривні;
Євро – 32,76 - 32,78 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,84 – 27,05 гривні. Євро купують по 32,46 гривні, продають по 32,81 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,88 - 26,99 гривні, євро - 32,61 - 33,71 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 15 червня на рівні 26,99 гривні.
15 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,91 - 26,93 гривні.
Економічна правда
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