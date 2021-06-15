Гривня ослабла на закритті міжбанку

15 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,02 - 27,04 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,02 - 27,04 гривні;

Євро – 32,76 - 32,78 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,84 – 27,05 гривні. Євро купують по 32,46 гривні, продають по 32,81 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,88 - 26,99 гривні, євро - 32,61 - 33,71 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 15 червня на рівні 26,99 гривні.

15 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,91 - 26,93 гривні.

Економічна правда