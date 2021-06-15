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Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися до долара

Вівторок, 15 червня 2021, 19:10
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 16 червня на рівні 26,93 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,62 грн (на 15 червня – 32,70 гривні).

Нагадуємо:

15 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,91 - 26,93 гривні.

15 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,02 - 27,04 гривні.

Економічна правда

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