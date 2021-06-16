Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о запланированном четырехкратном росте поступлений в госбюджет от приватизации в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", передает "Интерфакс-Украина".

"В 2018 году рост доходов от приватизации составил 1,2%, в 2019 - 3,1%, в 2020 году - 350%. Но мы на этом не останавливаемся.

Потому что планы поступлений в бюджет от приватизации этого 2021 года находятся в увеличении доходов еще в четыре раза", - заявил Тимошенко.

По его словам, среди объектов такой "Большой приватизации" можно выделить гостиницы, долгострои и даже тюрьмы.

"С каждым годом количество аукционов в рамках "Малой приватизации" и рост цен, за счет чего зарабатывает государство на продаже объектов, увеличивается", - добавил он.

Тимошенко также вспомнил аукцион по продаже гостиницы "Днепр", на приватизации которого государство заработало более 1 млрд грн, а цена на него выросла в 14 раз.

"Это пример того, как новая команда Фонда государственного имущества, Кабинет министров, президент, Офис президента могут распоряжаться объектами и зарабатывать деньги для государства", - сказал он.

По его словам, одна из основных задач власти - допустить граждан к приватизации объектов, которые всегда находились на балансе Управления делами президента и использовались только чиновниками.

Но, по его словам, не все объекты могут выставляться на приватизацию, поскольку они являются либо прибыльными, либо резиденциями.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский, комментируя приватизацию, заявил, что государство должно избавиться от максимально всего, а в стратегических предприятиях должно быть государственно-частное партнерство.

Недавно в Украине разблокировали большую приватизацию - премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году планируется выставить на аукционы 7 объектов.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, который Рада приняла 30 марта.

В марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривень.