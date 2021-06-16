Открыто конкурс на директора Бюро экономической безопасности

С 16 июня комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности объявила отбор кандидатур, он открыт для 7 июля 2021 года - комиссия утвердила условия конкурса.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Так, директором БЭБ может быть гражданин Украины не моложе 35 лет, имеющий высшее юридическое и / или экономическое образование по степени не ниже специалиста (магистра). Также - стаж работы по специальности не менее 10 лет, опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти или на предприятиях не менее пяти лет.

Этот человек также должен свободно владеть государственным языком и быть "способным по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности".

Кроме того определены меры предосторожности: кого назначать не могут. Для этого есть 12 оснований, касающиеся непогашенной судимости, коррупции, членства в запрещенных политических партиях / организациях, задолженности по алиментам, декларирования и других.

Документы конкурсная комиссия будет принимать с 9:00 16 июня до 20:00 7 июля 2021.

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Напоминаем:

Кабмин делегировал в конкурсную комиссию по избранию директора Бюро экономической безопасности трех представителей от правительства.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) заработает 25 сентября и на следующий день после этого ДФС прекратит свое существование.

Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.

Экономическая правда