Кабмін дав старт процедурі відбору директора Бюро економічної безпеки
Кабмін делегував в конкурсну комісію по обранню директора Бюро економічної безпеки трьох представників від уряду.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.
"Сьогодні делегуєм в конкурсну комісію по обранню директора БЕБ трьох представників Кабміну - першого віце-прем'єра - міністра економіки Олексія Любченка, міністра фінансів Сергія Марченка та міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
Це дозволяє повноцінно розпочати процедуру відбору керівника. Процес цей відбуватиметься прозоро й відкрито, адже так само нам важливо сформувати довіру до новоствореного органу", - сказав Шмигаль.
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Бюро економічної безпеки (БЕБ) запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки, серед яких ексміністр економіки Тимофій Милованов.
Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.
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Економічна правда
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