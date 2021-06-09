Кабмін дав старт процедурі відбору директора Бюро економічної безпеки

Кабмін делегував в конкурсну комісію по обранню директора Бюро економічної безпеки трьох представників від уряду.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Сьогодні делегуєм в конкурсну комісію по обранню директора БЕБ трьох представників Кабміну - першого віце-прем'єра - міністра економіки Олексія Любченка, міністра фінансів Сергія Марченка та міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Це дозволяє повноцінно розпочати процедуру відбору керівника. Процес цей відбуватиметься прозоро й відкрито, адже так само нам важливо сформувати довіру до новоствореного органу", - сказав Шмигаль.

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 1 червня затвердила 2 представників до комісії з відбору голови Бюро економічної безпеки від фінансового комітету і відхилила кандидатуру від правоохоронного.

Зеленський підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки, серед яких ексміністр економіки Тимофій Милованов.

Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

Читайте детальніше: Маски-шоу одного актора: як ДФС, СБУ і Нацполіція втратили контроль за економічними злочинами

Економічна правда