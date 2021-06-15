Курс валют на 15 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
15 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,93 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,90 - 26,92 гривни;
Евро - 32,67 - 32,69 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,83 - 27,02 гривни. Евро покупают по 32,47 гривни, продают по 32,78 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,85 - 26,98 гривни, евро - 32,55 - 33,68 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 15 июня на уровне 26,99 гривни.
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 14 июня на уровне 27,04 гривни.
14 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,01 гривни.
14 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,93 гривни.
Экономическая правда
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