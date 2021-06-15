Курс валют на 15 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

15 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,93 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,90 - 26,92 гривни;

Евро - 32,67 - 32,69 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,83 - 27,02 гривни. Евро покупают по 32,47 гривни, продают по 32,78 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,85 - 26,98 гривни, евро - 32,55 - 33,68 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 15 июня на уровне 26,99 гривни.

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 14 июня на уровне 27,04 гривни.

14 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,01 гривни.

14 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,93 гривни.

Экономическая правда