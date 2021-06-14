Закрытие межбанка: курс гривни пересек отметку в 27 за доллар

14 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,93 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,91 - 26,93 гривни;

Евро - 32,62 - 32,64 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,89 - 27,08 гривни. Евро покупают по 32,52 гривни, продают по 32,88 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,93 - 27,12 гривни, евро - 32,64 - 33,74 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 14 июня на уровне 27,04 гривни.

14 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,01 гривни.

Экономическая правда