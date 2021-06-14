Официальный курс: доллар упал ниже 27 гривень
Понедельник, 14 июня 2021, 19:15
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 15 июня на уровне 26,99 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,70 грн (на 14 июня - 32,79 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 14 июня на уровне 27,04 гривни.
14 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,01 гривни.
14 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,93 гривни.
Экономическая правда
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