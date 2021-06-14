Официальный курс: доллар упал ниже 27 гривень

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 15 июня на уровне 26,99 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,70 грн (на 14 июня - 32,79 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 14 июня на уровне 27,04 гривни.

14 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,01 гривни.

14 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,93 гривни.

Экономическая правда