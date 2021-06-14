Курс валют на 14 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

14 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 26,99 - 27,01 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,05 - 27,07 гривні;

Євро – 32,53 - 32,90 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,90 – 27,11 гривні. Євро купують по 32,75 гривні, продають по 33,10 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,35 - 27,04 гривні, євро - 32,53 - 33,90 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 14 червня на рівні 27,04 гривні.

11 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,02 - 27,04 гривні.

Економічна правда