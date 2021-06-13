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Новости выходных: Магистральные газопроводы без набсовета, южнокорейская компания планирует строительство завода в Украине

Воскресенье, 13 июня 2021, 18:00

О "Северном потоке - 2". Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом на полях саммита "Большой семерки" обсудила ситуацию по газопроводу "Северный поток-2". 

О МГУ. Согласно сообщению о возникновении особой информации на сайте АО "Магистральные газопроводы Украины", 1 июня 2021 истек срок действия полномочий трех независимых членов наблюдательного совета компании, а именно: Фабриса Нуайлана, Яна Чадама и Карины Лучинкиной.

О делегации. Президент Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах с ЕС по ускорению и расширению сферы отмены ввозной пошлины в торговле в соответствии с Соглашением об ассоциации. 

О законопроектах. ЭП подготовила важные финансово-экономические законопроекты за которые Верховная Рада будет голосовать на неделе (14-18 июня). 

О зарубежных инвестициях. Южнокорейская компания Caris, производитель пластиковых дорожных отбойников и другой дорожной инфраструктуры, планирует строительство завода в Украине, который будет производить экологические дорожные отбойники из переработанного пластика.

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Экономическая правда
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