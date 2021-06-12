Южнокорейская компания планирует строительство завода в Украине

Южнокорейская компания Caris, производитель пластиковых дорожных отбойников и другой дорожной инфраструктуры, планирует строительство завода в Украине, который будет производить экологические дорожные отбойники из переработанного пластика.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Интерес со стороны инвесторов относительно нового механизма государственной поддержки инвестиционных проектов только растет. Сегодняшняя встреча с корейской компанией Caris тому подтверждение и означает, что правительство движется в правильном направлении - навстречу инвестору", - отметила заместитель министра экономики Ирина Новикова.

Она отметила, что надеется, что данный проект сможет воспользоваться новой государственной поддержкой инвестиционных проектов со значительными инвестициями, поскольку предусматривает 60 млн долл инвестиций и создания новых рабочих мест.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", который Рада приняла в декабре 2020 года.

17 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", поданный президентом Владимиром Зеленским.

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