Зеленский создал делегацию для переговоров с ЕС относительно отмены ввозной пошлины

Президент Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах с ЕС по ускорению и расширению сферы отмены ввозной пошлины в торговле в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Соответствующее распоряжение №501/2021-рп опубликовано на сайте ОП.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Европейским Союзом относительно ускорения и расширения сферы отмены ввозной пошлины в торговле в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами - членами, с другой стороны", - говорится в документе.

В состав делегации включены 12 человек. Ее председателем Президент назначил Ольгу Стефанишину - вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Напоминаем:

Кабинет Министров на заседании одобрил законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, предлагается установить предел стоимости на ввоз товаров без налогообложения через пункты пропуска, открытые для воздушного и морского сообщения, в ручной клади или багаже ​​на уровне 430 евро вместо нынешних 1000 евро. Товары из выше 430 евро стоимостью будут облагаться налогом.

Через другие пункты пропуска границу стоимости предлагают установить на уровне 300 евро вместо 500.

Отмечается, что проект закона разработан во исполнение Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза.