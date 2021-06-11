Курс валют на 11 июня: межбанк, черный" и наличный рынки
11 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,12 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,05 - 27,07 гривни;
Евро - 32,95 - 32,98 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,98 - 27,16 гривни. Евро покупают по 32,75 гривни, продают по 33,10 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,02 - 27,10 гривни, евро - 32,89 - 33,01 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 11 июня на уровне 27,11 гривни.
10 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.
10 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,12 гривни.
Экономическая правда
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