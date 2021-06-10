Закрытие межбанка: гривня несколько ослабла

10 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,12 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,10 - 27,12 гривни;

Евро - 33,01 - 33,03 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,98 - 27,17 гривни. Евро покупают по 32,76 гривни, продают по 33,11 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,05 - 27,10 гривни, евро - 32,87 - 32,98 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 10 июня на уровне 27,09 гривни.

10 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.

Экономическая правда