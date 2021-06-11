Курс гривни к доллару немного снизился
Пятница, 11 июня 2021, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 11 июня на уровне 27,11 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,99 грн (на 10 июня – 33,02 гривни).
Напоминаем:
10 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.
10 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,12 гривни.
Экономическая правда
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