Курс валют на 10 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

10 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,09 - 27,11 гривни;

Евро - 32,93 - 32,96 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,98 - 27,17 гривни. Евро покупают по 32,76 гривни, продают по 33,09 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,01 - 27,08 гривни. евро - 32,87 - 32,99 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 10 июня на уровне 27,09 гривни.

9 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.

9 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 9 июня на уровне 27,18 гривни.

Экономическая правда