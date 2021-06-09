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Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Среда, 9 июня 2021, 19:05
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 10 июня на уровне 27,09 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,02 грн (на 9 июня - 33,11 гривни).

Напоминаем:

9 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.

9 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 9 июня на уровне 27,18 гривни.

Экономическая правда

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