Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Среда, 9 июня 2021, 19:05
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 10 июня на уровне 27,09 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,02 грн (на 9 июня - 33,11 гривни).
Напоминаем:
9 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.
9 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,08 - 27,10 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 9 июня на уровне 27,18 гривни.
Экономическая правда
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