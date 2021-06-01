Официальный курс: гривня немного укрепилась к доллару

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 2 июня на уровне 27,44 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,53 грн (на 1 июня - 33,51 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 1 июня на уровне 27,47 гривни.

1 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,45 гривни.

1 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,44 гривни.

31 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,46 - 27,48 гривни.

Экономическая правда