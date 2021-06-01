Курс валют на 1 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

1 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,45 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,43 - 27,45 гривни;

Евро - 33,57 - 33,59 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,35 - 27,53 гривни. Евро покупают по 33,18 гривни, продают по 33,60 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,37 - 27,45 гривни, евро - 33,31 - 33,43 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 1 июня на уровне 27,47 гривни.

31 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,46 - 27,48 гривни.

Экономическая правда