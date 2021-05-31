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Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку

Понеділок, 31 травня 2021, 17:25
 

31 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,46 - 27,48 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,46 - 27,48 гривні;

Євро – 33,50 - 33,53 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,36 – 27,55 гривні. Євро купують по 33,23 гривні, продають по 33,57 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,37 - 27,45 гривні, євро - 33,31 - 33,392 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 31 травня на рівні 27,50 гривні.

31 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,49 - 27,51 гривні.

Економічна правда

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