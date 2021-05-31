Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня ослабла до євро

Понеділок, 31 травня 2021, 20:16
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 1 червня на рівні 27,47 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,51 грн (на 31 травня – 33,39 гривні).

Нагадуємо:

31 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,46 - 27,48 гривні.

31 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,49 - 27,51 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс НБУ гривня

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку 31 травня 2021, 17:25
Гривня різко зміцніла до євро 28 травня 2021, 19:01
Курс валют на 28 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 28 травня 2021, 11:04
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!