Офіційний курс: гривня ослабла до євро
Понеділок, 31 травня 2021, 20:16
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 1 червня на рівні 27,47 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,51 грн (на 31 травня – 33,39 гривні).
Нагадуємо:
31 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,46 - 27,48 гривні.
31 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,49 - 27,51 гривні.
Економічна правда
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