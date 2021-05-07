Фонд госимущества выставил на приватизацию еще одну неработающую тюрьму

Фонд госимущества выставил на продажу Львовскую исправительную колонию №48, которая была заморожена еще в конце 2017 года и с 2018 года не функционирует.

Об этом в видеообращении в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Мы продолжаем большую распродажу тюрем. Вчера на Prozorro Фонд госимущества выставил сразу 2 наших лота - это, по сути, распродажа учреждения исполнения наказаний, это исправительная колония №48, расположенная почти в центре Львова.

Отсюда автомобилем в центр Львова ехать максимум минут 10", - сказал Малюська.

По его словам, "объект мегаинтересный и мегакрутой".

"Это болшой земельный участок, речь идет о совокупной площади около 13 га", - добавил министр.

Объект идет на приватизацию двумя лотами: имущество по адресу ул. Хуторовка, 2 (более 10 га) продают за 132,6 млн гривен (стартовая цена), а имущество по адресу ул. Хуторовка, 4 (около 3 га) - за 3,4 млн гривен (стартовая цена).

Малюська добавил, что колония была заморожена еще в конце 2017 года.

"С 2018 года она уже не функционирует, не работает и генерирует нам только убытки, расходы на содержание, на охрану ... Продав эту колонию, мы не просто сэкономим 20 млн грн, мы еще и получим неплохой доход и для госбюджета, и себе", - сказал Малюська.

"Спрос ожидаем огромный. Застройщиков различных это уже интересует, потому что здесь можно построить не только жилую недвижимость, но и что-то инфраструктурное - ТРЦ может быть, какое-то спортивное сооружение, что угодно. Здесь есть и подстанции, и водоотвод, водоснабжение - мечта застройщика", - резюмировал он.

"Это наш второй и третий лот из большой распродажи тюрем. Мы все еще продаем исправительный центр в Ирпене. Всего в этом году мы выставим от 4 до 8 тюрем", - сказал также министр.

Напоминаем:

Фонд госимущества перенес на 16 мая приватизационный аукцион по продаже Ирпенского исправительного центра (№132) в Киевской области.

Ирпенский исправительный центр (№132) в Киевской области повторно выставили на аукцион по вдвое меньшей цене.

Ранее аукцион по приватизации Ирпенского исправительного центра не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщалось, что его проведут повторно в апреле.

Минюст совместно с Фондом госимущества выставил на продажу Ирпенский исправительный центр (№132), который находится в поселке Коцюбинское Киевской области.

Экономическая правда