Приватизация тюрем: первый объект снова выставили на аукцион, цена вдвое меньше

Ирпенский исправительный центр (№132) в Киевской области повторно выставили на аукцион по вдвое меньшей цене.

Об этом сообщает Фонд госимущества.

Аукцион состоится 16 апреля, заявки принимаются до 15 апреля.

Объект расположен в пгт Коцюбинское Киевской области. Это - первый объект выставляется на прозрачные торги в рамках "большой приватизации" тюрем.

Стартовая цена лота - 110,1 млн грн. Во время первого аукциона, который не состоялся из-за отсутствия заявок, цена составляла 220,2 млн грн.

Ирпенскую колонию закрыли из-за уменьшения количества осужденных в Украине, но государство продолжает тратить около 10 млн гривен в год на его содержание, говорят в ФГИ.

К объекту приватизации подведены коммуникации: водоснабжение, канализационная сеть, электроснабжение осуществляется двумя подстанциями. Общая площадь зданий и сооружений актива - 28141,7 кв. м, размер земельных участков, занимаемых учреждение, - 8,3 га.

В целом Фонд госимущества планирует выставить на прозрачные онлайн-аукционы имущество 35-ти неработающих исправительных учреждений.

Напоминаем:

Аукцион по приватизации Ирпенского исправительного центра не состоялся из-за отсутствия заявок, его проведут повторно в апреле.

Минюст совместно с Фондом госимущества выставил на продажу Ирпенский исправительный центр (№132), который находится в поселке Коцюбинское Киевской области.

Экономическая правда