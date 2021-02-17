В Україні вперше продають колишню в'язницю

Мін'юст спільно з Фондом держмайна виставив на продаж Ірпінський виправний центр (№132), який знаходиться в селищі Коцюбинське на Київщині.

Джерело: ФДМ, міністр Юстиції Денис Малюська у Facebook

Пряма мова Малюськи: "Великий розпродаж в‘язниць" дійшов до етапу першого аукціону.

Якщо хто має зайвих 220 мільйонів та хоче придбати невеличку в‘язницю у кількох кілометрах від Києва – welcome.

Нагадаю: 70% надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури, яка відповідатиме європейським стандартам. 30% - поповнить державний бюджет".

Деталі: На сайті ФДМ зазначається, що стартова ціна в’язниці понад 220,2 мільйона гривень (220 211 588 грн).

"Непрацююча установа, де раніше утримували в'язнів, розташована в центрі Коцюбинського – анклаві Святошинського району Києва. Вона має 8,3 га земельних ділянок та будівлі загальною площею 27830,6 м²", - додали у відомстві.