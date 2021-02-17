Всі розділи
Укр / Рус

В Україні вперше продають колишню в'язницю

Середа, 17 лютого 2021, 09:00
 

Мін'юст спільно з Фондом держмайна виставив на продаж Ірпінський виправний центр (№132), який знаходиться в селищі Коцюбинське на Київщині.

Джерело: ФДМ, міністр Юстиції Денис Малюська у Facebook

Пряма мова Малюськи: "Великий розпродаж в‘язниць" дійшов до етапу першого аукціону.

Якщо хто має зайвих 220 мільйонів та хоче придбати невеличку в‘язницю у кількох кілометрах від Києва – welcome.

Нагадаю: 70% надходжень від продажу буде витрачено на розбудову нової в‘язничної інфраструктури, яка відповідатиме європейським стандартам. 30% - поповнить державний бюджет".

 
 

Деталі: На сайті ФДМ зазначається, що стартова ціна в’язниці понад 220,2 мільйона гривень (220 211 588 грн).

"Непрацююча установа, де раніше утримували в'язнів, розташована в центрі Коцюбинського – анклаві Святошинського району Києва. Вона має 8,3 га земельних ділянок та будівлі загальною площею 27830,6 м²", - додали у відомстві.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що аукціони з продажу в’язниць, які були анонсовані Мін’юстом у серпні 2020 року, розпочнуться у лютому. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінюст приватизація Фонд держмайна

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Україні в 2020 році "просів" ринок житлової нерухомості 9 лютого 2021, 11:05
Справа "Мотор Січі": У Мін'юсті розповіли про підготовку до арбітражу 5 лютого 2021, 18:20
Справа "Укрнафти" на 6 млрд доларів: Україна виграла Стокгольмський арбітраж у Коломойського 4 лютого 2021, 19:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!