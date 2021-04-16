Приватизацию первой тюрьмы снова перенесли из-за отсутствия заявок

Фонд госимущества перенес на 16 мая приватизационный аукцион по продаже Ирпенского исправительного центра (№132) в Киевской области.

Об этом сообщается на сайте "Prozorro.Продажи".

Отмечается, что аукцион, на котором впервые в Украине должны были продать бывшую тюрьму, должен был пройти 16 апреля, однако сорвался из-за отсутствия заявок.

При этом, стартовая цена лота осталась неизменной - 110,1 млн грн.

Объект расположен в пгт Коцюбинское Киевской области. Это - первый объект, который выставляется на прозрачные торги в рамках "большой приватизации" тюрем.

Ирпенскую колонию закрыли из-за уменьшения количества осужденных в Украине, но государство продолжает тратить около 10 млн гривен в год на его содержание, говорят в ФГИ.

К объекту приватизации подведены коммуникации: водоснабжение, канализационная сеть, электроснабжение осуществляется двумя подстанциями. Общая площадь зданий и сооружений актива - 28141,7 кв. м, размер земельных участков, занимаемых учреждение, - 8,3 га.

В целом Фонд госимущества планирует выставить на прозрачные онлайн-аукционы имущество 35-ти исправительных учреждений, которые не работают.

Напоминаем:

Ирпенский исправительный центр (№132) в Киевской области повторно выставили на аукцион по вдвое меньшей цене.

Ранее аукцион по приватизации Ирпенского исправительного центра не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщалось, что его проведут повторно в апреле.

Минюст совместно с Фондом госимущества выставил на продажу Ирпенский исправительный центр (№132), который находится в поселке Коцюбинское Киевской области.

Экономическая правда