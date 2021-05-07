Официальный курс: гривня ослабла к евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 7 мая на уровне 27,72 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,41 грн (на 6 мая - 33,28 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 5 мая на уровне 27,73 гривни.

5 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни.

5 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,74 гривни.

Экономическая правда