Курс гривни к доллару не изменился
Четверг, 6 мая 2021, 11:10
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 5 мая на уровне 27,73 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,28 грн (на 5 мая – 33,51 гривни).
Напоминаем:
5 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни.
5 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,74 гривни.
Экономическая правда
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