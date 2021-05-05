Курс валют на 5 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

5 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,78 - 27,81 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,74 - 27,76 гривні;

Євро – 33,28 - 33,29 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,64 – 27,82 гривні. Євро купують по 33,11 гривні, продають по 33,47 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,67 - 27,75 гривні, євро - 33,16 - 33,30 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 5 травня квітня на рівні 27,73 гривні.

Економічна правда