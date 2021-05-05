Курс валют на 5 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Середа, 5 травня 2021, 12:10
5 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,78 - 27,81 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,74 - 27,76 гривні;
Євро – 33,28 - 33,29 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,64 – 27,82 гривні. Євро купують по 33,11 гривні, продають по 33,47 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,67 - 27,75 гривні, євро - 33,16 - 33,30 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 5 травня квітня на рівні 27,73 гривні.
Економічна правда
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