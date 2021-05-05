Гривня укрепилась на закрытии межбанка

5 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,74 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,71 - 27,74 гривни;

Евро - 33,24 - 33,27 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,62 - 27,80 гривни. Евро покупают по 33,09 гривни, продают по 33,48 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,65 - 27,73 гривни, евро - 33,12 - 33,23 гривни.

Напомним:

5 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 5 мая апреля на уровне 27,73 гривни.

Экономическая правда