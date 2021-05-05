Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 5 мая апреля на уровне 27,73 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,51 грн (на 30 апреля - 33,64 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 30 апреля на уровне 27,75 гривни.

29 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.

29 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,74 гривни.

30 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни.

30 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни.

Экономическая правда