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Гривня повернулася до зміцнення

Четвер, 29 квітня 2021, 19:20
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 30 квітня на рівні 27,75 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,64 грн (на 29 квітня – 33,53 гривні).

Нагадуємо:

29 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,75 гривні.

29 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,71 - 27,74 гривні.

Економічна правда

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