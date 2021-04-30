Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

30 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,81 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,78 - 27,81 гривни;

Евро - 33,55 - 33,57 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,61 - 27,80 гривни. Евро покупают по 33,28 гривни, продают по 33,63 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,67 - 27,76 гривни, евро - 33,34 - 33,44 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 30 апреля на уровне 27,75 гривни.

29 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,73 - 27,75 гривни.

29 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,74 гривни.

30 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,74 гривни.

Экономическая правда