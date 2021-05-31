Производители нефтепродуктов могут выйти на нужный объем за 10 дней - Минэнерго

В случае необходимости производители нефтепродуктов готовы нарастить объемы до нужных уровне за 10 дней, а Укрзализныця и Администрация морпортов могут увеличить перевозки ресурсов.

Об этом сообщает Правительственный портал по итогам совещания в Минэнерго с представителями Минэкономики, Укрзализныци, АМПУ, ассоциаций, производителей и трейдеров нефтепродуктов и сжиженного газа.

Так, в ходе совещания производители заверили, что имеют достаточный потенциал для наращивания производства нефтепродуктов. Производственным мощностям понадобится около 10 дней для выхода на необходимые объемы.

Представители Укрзализныци и АМПУ подтвердили готовность к увеличению объемов перевозок и перевалки ресурсов в случае необходимости.

"Минэнерго также готово быстро реагировать, чтобы не оставить стратегические предприятия и потребителей без нефтепродуктов. В то же время, если не возникнет кризисных явлений, рынок способен самостоятельно урегулировать вопрос диверсификации импорта и маршрутов поставок нефтепродуктов ", - добавил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

Отмечается, что для уменьшения зависимости от импортных поставок нефтепродуктов нужно формировать резервы нефти и нефтепродуктов. Сейчас Минэнерго вместе с Госрезервом и другими органами исполнительной власти разрабатывают законопроект "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов".

Напоминаем:

Белорусская нефтяная компания в июне поставит в Украину около 10 тыс тонн бензина марки А-95.

СМИ сообщили, что Белорусская нефтяная компания пока не подтвердила поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.

Позже в компании заявили, что не планируют прекращать поставки бензина А-95 в Украине, однако могут сократить объемы из-за ремонта Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Экономическая правда





