Производители нефтепродуктов могут выйти на нужный объем за 10 дней - Минэнерго
В случае необходимости производители нефтепродуктов готовы нарастить объемы до нужных уровне за 10 дней, а Укрзализныця и Администрация морпортов могут увеличить перевозки ресурсов.
Об этом сообщает Правительственный портал по итогам совещания в Минэнерго с представителями Минэкономики, Укрзализныци, АМПУ, ассоциаций, производителей и трейдеров нефтепродуктов и сжиженного газа.
Так, в ходе совещания производители заверили, что имеют достаточный потенциал для наращивания производства нефтепродуктов. Производственным мощностям понадобится около 10 дней для выхода на необходимые объемы.
Представители Укрзализныци и АМПУ подтвердили готовность к увеличению объемов перевозок и перевалки ресурсов в случае необходимости.
"Минэнерго также готово быстро реагировать, чтобы не оставить стратегические предприятия и потребителей без нефтепродуктов. В то же время, если не возникнет кризисных явлений, рынок способен самостоятельно урегулировать вопрос диверсификации импорта и маршрутов поставок нефтепродуктов ", - добавил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.
Отмечается, что для уменьшения зависимости от импортных поставок нефтепродуктов нужно формировать резервы нефти и нефтепродуктов. Сейчас Минэнерго вместе с Госрезервом и другими органами исполнительной власти разрабатывают законопроект "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов".
Напоминаем:
Белорусская нефтяная компания в июне поставит в Украину около 10 тыс тонн бензина марки А-95.
СМИ сообщили, что Белорусская нефтяная компания пока не подтвердила поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.
Позже в компании заявили, что не планируют прекращать поставки бензина А-95 в Украине, однако могут сократить объемы из-за ремонта Мозырского нефтеперерабатывающего завода.
Экономическая правда
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