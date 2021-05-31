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Беларусь в июне сократит поставки бензина А-95 в Украину в 5 раз – СМИ

Понедельник, 31 мая 2021, 15:55
 

Белорусская нефтяная компания в июне поставит в Украину около 10 тыс тонн бензина марки А-95.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источник в белорусской нефтяной отрасли.

По словам собеседников издания, решение было принято после резонанса, который получила новость о намерении БНК обнулить поставки этой марки в июне.

"В пятницу вопрос вновь был вынесен на обсуждение, сегодня уже есть решение, будет около 10 тыс т", - сказал собеседник на условиях анонимности.

При этом, нормативный объем поставок белорусского бензина составляет 55 тыс т в месяц.

Напомним:

СМИ сообщили, что Белорусская нефтяная компания пока не подтвердила поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.

Позже в компании заявили, что не планируют прекращать поставки бензина А-95 в Украине, однако могут сократить объемы из-за ремонта Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

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Беларусь АЗС бензин топливо

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