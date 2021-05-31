Беларусь в июне сократит поставки бензина А-95 в Украину в 5 раз – СМИ
Белорусская нефтяная компания в июне поставит в Украину около 10 тыс тонн бензина марки А-95.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источник в белорусской нефтяной отрасли.
По словам собеседников издания, решение было принято после резонанса, который получила новость о намерении БНК обнулить поставки этой марки в июне.
"В пятницу вопрос вновь был вынесен на обсуждение, сегодня уже есть решение, будет около 10 тыс т", - сказал собеседник на условиях анонимности.
При этом, нормативный объем поставок белорусского бензина составляет 55 тыс т в месяц.
Напомним:
СМИ сообщили, что Белорусская нефтяная компания пока не подтвердила поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь.
Позже в компании заявили, что не планируют прекращать поставки бензина А-95 в Украине, однако могут сократить объемы из-за ремонта Мозырского нефтеперерабатывающего завода.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua