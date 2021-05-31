Кадровые изменения в "Нафтогазе": Залищук стала советницей Витренко по международным вопросам
Светлану Залищук назначили советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.
Об этом сообщает Департамент по интегрированных коммуникаций НАК.
Отмечается, что Залищук будет координировать взаимодействие группы Нафтогаз с международными партнерами, в частности должностными лицами стран G7, и выполнять представительскую функцию высокого уровня.
В "Нафтогазе" добавили, что одним из ее приоритетов будет противодействие Северному потоку-2.
"За предыдущие несколько лет команда Нафтогаза добилась почти невозможного - значительной отсрочки достройки Северного потока-2. Однако к победе еще далеко и бой Украины против российской геополитической трубы не завершен.
Сегодня мы работаем над несколькими сценариями остановки Северного потока-2. Необходима мобилизация всех ветвей украинской власти и четкая и последовательная координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность российской трубы для всей Европы. Такими сейчас я вижу приоритеты своей работы", - прокомментировала Залищук свое назначение.
В "Нафтогазе" отметили, что Залищук имеет длительный опыт работы в сфере международных отношений.
Она работала внешнеполитическим советником премьер-министра Алексея Гончарука и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.
Также она была народным депутатом Украины VIII созыва и возглавляла подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета ВР по иностранным делам. Также была членом Украинской делегаций в ПАСЕ и Парламентского комитета Ассоциации с Европейским Союзом.
Читайте также: Переворот в "Нафтогазе": чем Витренко лучше Коболева?
Напомним:
В управленческую команду "Нафтогаза" вошли Мирон Василик и Роман Супрун, в то же время Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин решили завершить свою работу в группе.
Советник главы правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль покинула компанию после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.
Ранее Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил на нее и.о. министра энергетики Юрия Витренко.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua