Из "Нафтогаза" ушел еще один топ-менеджер

Андрей Супрун

Руководитель департамента по контрактации НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Супрун заявил, что завершил работу в компании.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня мой последний день работы в Нафтогазе. Почти 7 лет - самое длинное время в трудовой книжке", - написал Супрун.

Супрун в "Нафтогазе" также занимал должность гендиректора дочернего предприятия НАК - ГП "Вуглесинтезгаз Украины".

Читайте также: Переворот в "Нафтогазе": чем Витренко лучше Коболева?

Напомним:

В управленческую команду "Нафтогаза" вошли Мирон Василик и Роман Супрун, в то же время Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин решили завершить свою работу в группе.

Советник главы правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль покинула компанию после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.

Ранее Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил на нее и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

Экономическая правда