Из "Нафтогаза" ушел еще один топ-менеджер
Руководитель департамента по контрактации НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Супрун заявил, что завершил работу в компании.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Сегодня мой последний день работы в Нафтогазе. Почти 7 лет - самое длинное время в трудовой книжке", - написал Супрун.
Супрун в "Нафтогазе" также занимал должность гендиректора дочернего предприятия НАК - ГП "Вуглесинтезгаз Украины".
Читайте также: Переворот в "Нафтогазе": чем Витренко лучше Коболева?
Напомним:
В управленческую команду "Нафтогаза" вошли Мирон Василик и Роман Супрун, в то же время Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин решили завершить свою работу в группе.
Советник главы правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль покинула компанию после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.
Ранее Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил на нее и.о. министра энергетики Юрия Витренко.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua