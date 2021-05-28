Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
28 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,51 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,49 - 27,51 гривни;
Евро - 33,43 - 33,46 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,39 - 27,57 гривни. Евро покупают по 33,26 гривни, продают по 33,58 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,44 - 27,51 гривни, евро - 33,32 - 33,45 гривни.
Напоминаем:
28 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,51 - 27,53 гривни.
27 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,50 - 27,52 гривни.
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 мая на уровне 27,53 гривни
Экономическая правда
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