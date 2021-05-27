Гривня зміцніла на закритті міжбанку

27 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,50 - 27,52 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,50 - 27,52 гривні;

Євро – 33,54 - 33,56 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,41 – 27,60 гривні. Євро купують по 33,33 гривні, продають по 33,68 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,45 - 27,51 гривні, євро - 33,38 - 33,52 гривні.

Нагадуємо:

27 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,54 - 27,56 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 27 травня на рівні 27,55 гривні.

Економічна правда