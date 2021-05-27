Офіційний курс: гривня зміцнилась
Четвер, 27 травня 2021, 18:32
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 28 травня на рівні 27,53 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,57 грн (на 27 травня – 33,68 гривні).
Нагадуємо:
27 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,50 - 27,52 гривні.
27 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,54 - 27,56 гривні.
Економічна правда
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