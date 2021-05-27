Офіційний курс: гривня зміцнилась

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 28 травня на рівні 27,53 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,57 грн (на 27 травня – 33,68 гривні).

Нагадуємо:

27 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,50 - 27,52 гривні.

27 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,54 - 27,56 гривні.

Економічна правда